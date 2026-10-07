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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ar-Ra'd Ая 26
Ar-Ra'd
26
13:26
الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الاخرة الا متاع ٢٦
ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُوا۟ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ إِلَّا مَتَـٰعٌۭ ٢٦
ٱللَّهُ
ﲯ
يَبۡسُطُ
ﲰ
ٱلرِّزۡقَ
ﲱ
لِمَن
ﲲ
يَشَآءُ
ﲳ
وَيَقۡدِرُۚ
ﲴﲵ
وَفَرِحُواْ
ﲶ
بِٱلۡحَيَوٰةِ
ﲷ
ٱلدُّنۡيَا
ﲸ
وَمَا
ﲹ
ٱلۡحَيَوٰةُ
ﲺ
ٱلدُّنۡيَا
ﲻ
فِي
ﲼ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﲽ
إِلَّا
ﲾ
مَتَٰعٞ
ﲿ
٢٦
ﳀ
Аллах увеличивает или ограничивает удел тому, кому пожелает. Они радуются мирской жизни, но ведь мирская жизнь по сравнению с Последней жизнью - всего лишь преходящее удовольствие.
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