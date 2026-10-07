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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ar-Ra'd Ая 25
Ar-Ra'd
25
13:25
والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولايك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ٢٥
وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَـٰقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ۙ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ ٢٥
وَٱلَّذِينَ
ﲗ
يَنقُضُونَ
ﲘ
عَهۡدَ
ﲙ
ٱللَّهِ
ﲚ
مِنۢ
ﲛ
بَعۡدِ
ﲜ
مِيثَٰقِهِۦ
ﲝ
وَيَقۡطَعُونَ
ﲞ
مَآ
ﲟ
أَمَرَ
ﲠ
ٱللَّهُ
ﲡ
بِهِۦٓ
ﲢ
أَن
ﲣ
يُوصَلَ
ﲤ
وَيُفۡسِدُونَ
ﲥ
فِي
ﲦ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲧ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲨ
لَهُمُ
ﲩ
ٱللَّعۡنَةُ
ﲪ
وَلَهُمۡ
ﲫ
سُوٓءُ
ﲬ
ٱلدَّارِ
ﲭ
٢٥
ﲮ
А тем, которые нарушают завет с Аллахом после того, как они заключили его, разрывают то, что Аллах велел поддерживать, и распространяют нечестие на земле, уготованы проклятие и Скверная обитель.
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