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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ar-Ra'd Ая 22
Ar-Ra'd
22
13:22
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرءون بالحسنة السيية اولايك لهم عقبى الدار ٢٢
وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ سِرًّۭا وَعَلَانِيَةًۭ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ٢٢
وَٱلَّذِينَ
ﱩ
صَبَرُواْ
ﱪ
ٱبۡتِغَآءَ
ﱫ
وَجۡهِ
ﱬ
رَبِّهِمۡ
ﱭ
وَأَقَامُواْ
ﱮ
ٱلصَّلَوٰةَ
ﱯ
وَأَنفَقُواْ
ﱰ
مِمَّا
ﱱ
رَزَقۡنَٰهُمۡ
ﱲ
سِرّٗا
ﱳ
وَعَلَانِيَةٗ
ﱴ
وَيَدۡرَءُونَ
ﱵ
بِٱلۡحَسَنَةِ
ﱶ
ٱلسَّيِّئَةَ
ﱷ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﱸ
لَهُمۡ
ﱹ
عُقۡبَى
ﱺ
ٱلدَّارِ
ﱻ
٢٢
ﱼ
которые проявляют терпение, стремясь к Лику своего Господа, совершают намаз, расходуют тайно и открыто из того, чем Мы их наделили, и добром отталкивают зло. Им уготована Последняя обитель -
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