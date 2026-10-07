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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ar-Ra'd Ая 21
Ar-Ra'd
21
13:21
والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ٢١
وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ ٱلْحِسَابِ ٢١
وَٱلَّذِينَ
ﱛ
يَصِلُونَ
ﱜ
مَآ
ﱝ
أَمَرَ
ﱞ
ٱللَّهُ
ﱟ
بِهِۦٓ
ﱠ
أَن
ﱡ
يُوصَلَ
ﱢ
وَيَخۡشَوۡنَ
ﱣ
رَبَّهُمۡ
ﱤ
وَيَخَافُونَ
ﱥ
سُوٓءَ
ﱦ
ٱلۡحِسَابِ
ﱧ
٢١
ﱨ
которые поддерживают то, что Аллах велел поддерживать, страшатся своего Господа и боятся ужасного расчета,
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