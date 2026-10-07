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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ar-Ra'd Ая 20
Ar-Ra'd
20
13:20
الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ٢٠
ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَـٰقَ ٢٠
ٱلَّذِينَ
ﱓ
يُوفُونَ
ﱔ
بِعَهۡدِ
ﱕ
ٱللَّهِ
ﱖ
وَلَا
ﱗ
يَنقُضُونَ
ﱘ
ٱلۡمِيثَٰقَ
ﱙ
٢٠
ﱚ
которые верны завету с Аллахом и не нарушают обязательств,
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