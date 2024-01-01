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3

Всевышний сравнил верное руководство, ниспосланное Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, и необходимое для жизни души и сердца, с водой, которая необходима для жизни многих других творений. Он также сравнил огромную и всестороннюю пользу, которую приносит верное руководство и в которой так нуждаются рабы Аллаха, со всесторонней пользой, которую приносят дожди и в которой также нуждаются творения. А сердца, которые по-разному воспринимают верное руководство, Всевышний Аллах сравнил с долинами, по которым текут селевые потоки. Большая долина вмещает много воды, подобно тому, как большое сердце вмещает много знаний. А маленькая долина вмещает мало воды, подобно тому, как маленькое сердце вмещает мало знаний. Низменные желания и сомнения, возникающие в душе, когда человек сталкивается с истиной, Всевышний сравнил с пеной и сором, который всплывает на поверхность воды, а также с окалиной, которая появляется на поверхности металлов, когда их собираются очистить или расплавить. Некоторое время сор сохраняется на поверхности воды и загрязняет ее, но впоследствии он исчезает, и остается чистая вода, которая приносит пользу людям. Окалину тоже удаляют с поверхности чистого украшения. То же самое можно сказать о сомнениях и низменных желаниях. Правоверный испытывает к ним отвращение и продолжает сражаться с ними посредством правдивых доказательств и твердого намерения, пока они не исчезают. И тогда его душа становится чистой и наполняется правильными познаниями, любовью к ним и желанием приобрести их. Ложь исчезает, потому что истина искореняет ее. Всевышний сказал: «Явилась истина, и сгинула ложь. Воистину, ложь обречена на погибель» (17:81). Аллах приводит такие притчи для того, чтобы люди могли отличить истину от лжи, а верное руководство от заблуждения.