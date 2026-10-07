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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ar-Ra'd Ая 13
Ar-Ra'd
13
13:13
ويسبح الرعد بحمده والملايكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ١٣
وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِۦ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِۦ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَٰعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمْ يُجَـٰدِلُونَ فِى ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ١٣
وَيُسَبِّحُ
ﳁ
ٱلرَّعۡدُ
ﳂ
بِحَمۡدِهِۦ
ﳃ
وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ
ﳄ
مِنۡ
ﳅ
خِيفَتِهِۦ
ﳆ
وَيُرۡسِلُ
ﳇ
ٱلصَّوَٰعِقَ
ﳈ
فَيُصِيبُ
ﳉ
بِهَا
ﳊ
مَن
ﳋ
يَشَآءُ
ﳌ
وَهُمۡ
ﳍ
يُجَٰدِلُونَ
ﳎ
فِي
ﳏ
ٱللَّهِ
ﳐ
وَهُوَ
ﳑ
شَدِيدُ
ﳒ
ٱلۡمِحَالِ
ﳓ
١٣
ﳔ
Гром прославляет Его хвалой, а также ангелы от страха перед Ним. Он мечет молнии и поражает ими, кого пожелает. Они спорят об Аллахе, а ведь Он силен и суров в наказании.
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