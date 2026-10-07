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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ar-Ra'd Ая 10
Ar-Ra'd
10
13:10
سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ١٠
سَوَآءٌۭ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۭ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِٱلنَّهَارِ ١٠
سَوَآءٞ
ﲁ
مِّنكُم
ﲂ
مَّنۡ
ﲃ
أَسَرَّ
ﲄ
ٱلۡقَوۡلَ
ﲅ
وَمَن
ﲆ
جَهَرَ
ﲇ
بِهِۦ
ﲈ
وَمَنۡ
ﲉ
هُوَ
ﲊ
مُسۡتَخۡفِۭ
ﲋ
بِٱلَّيۡلِ
ﲌ
وَسَارِبُۢ
ﲍ
بِٱلنَّهَارِ
ﲎ
١٠
ﲏ
Скрываете вы свои речи или произносите их вслух, прячетесь вы ночью или открыто передвигаетесь днем - все вы равны перед Аллахом.
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