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Tafsir Fathul Majid Тафсир: At-Tur Ая 9
At-Tur
9
52:9
يوم تمور السماء مورا ٩
يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوْرًۭا ٩
يَوۡمَ
ﲪ
تَمُورُ
ﲫ
ٱلسَّمَآءُ
ﲬ
مَوۡرٗا
ﲭ
٩
ﲮ
В тот день небо содрогнется от колебаний,
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