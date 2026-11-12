Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Тафсир: At-Tur Ая 6
At-Tur
6
52:6
والبحر المسجور ٦
وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ٦
وَٱلۡبَحۡرِ
ﲝ
ٱلۡمَسۡجُورِ
ﲞ
٦
ﲟ
Клянусь морем разожженным (или переполненным; или опустевшим; или перемешанным; или удерживаемым)!
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid недоступен для текущего стиха.