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Tafsir Fathul Majid Тафсир: At-Tur Ая 49
At-Tur
49
52:49
ومن الليل فسبحه وادبار النجوم ٤٩
وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَـٰرَ ٱلنُّجُومِ ٤٩
وَمِنَ
ﳚ
ٱلَّيۡلِ
ﳛ
فَسَبِّحۡهُ
ﳜ
وَإِدۡبَٰرَ
ﳝ
ٱلنُّجُومِ
ﳞ
٤٩
ﳟ
Среди ночи восхваляй Его и при исчезновении звезд.
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