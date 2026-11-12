Rebar Kurdish Tafsir Тафсир: At-Tur Ая 48

[ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ] ئەی محمد صلى الله علیه وسلم تۆ ئارام بگرە بۆ حوكم و بڕیاری خوای گەورە وە تۆ لەبەر چاوی ئێمەی وە ئێمە خۆمان ئەتپارێزین گوێ بەوان مەدە [ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ (٤٨) ] وە كاتێكیش كە هەڵئەستی خوای گەورە بە پاك و مونەززەه ڕابگرە لە هەموو كەموكوڕیەك, وە حەمدو سەناو ستایشی خوای گەورە بكە، واتە: لە مەجلیسدا كە هەستای دوعای كەفارەتی مەجلیس بخوێنەو بڵ: (سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك), یان كاتێك كە لە خەو هەستای، یان كاتێك كە هەڵئەستی بۆ نوێژ كردن، ئەلەو كاتانەدا حەمدو سەناو ستایش و تەسبیحاتی خوای گەورە بكە.