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Tafsir Fathul Majid Тафсир: At-Tur Ая 44
At-Tur
44
52:44
وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم ٤٤
وَإِن يَرَوْا۟ كِسْفًۭا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطًۭا يَقُولُوا۟ سَحَابٌۭ مَّرْكُومٌۭ ٤٤
وَإِن
ﲧ
يَرَوۡاْ
ﲨ
كِسۡفٗا
ﲩ
مِّنَ
ﲪ
ٱلسَّمَآءِ
ﲫ
سَاقِطٗا
ﲬ
يَقُولُواْ
ﲭ
سَحَابٞ
ﲮ
مَّرۡكُومٞ
ﲯ
٤٤
ﲰ
Даже если они увидят куски неба падающими, они скажут: «Это скопились облака!».
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