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Tafsir Fathul Majid Тафсир: At-Tur Ая 41
At-Tur
41
52:41
ام عندهم الغيب فهم يكتبون ٤١
أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ٤١
أَمۡ
ﲍ
عِندَهُمُ
ﲎ
ٱلۡغَيۡبُ
ﲏ
فَهُمۡ
ﲐ
يَكۡتُبُونَ
ﲑ
٤١
ﲒ
Или же они владеют сокровенным и записывают его?
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