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Tafsir Fathul Majid Тафсир: At-Tur Ая 39
At-Tur
39
52:39
ام له البنات ولكم البنون ٣٩
أَمْ لَهُ ٱلْبَنَـٰتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ٣٩
أَمۡ
ﱿ
لَهُ
ﲀ
ٱلۡبَنَٰتُ
ﲁ
وَلَكُمُ
ﲂ
ٱلۡبَنُونَ
ﲃ
٣٩
ﲄ
Неужели у Него - дочери, а у вас - сыновья?
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