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Tafsir Fathul Majid Тафсир: At-Tur Ая 37
At-Tur
37
52:37
ام عندهم خزاين ربك ام هم المصيطرون ٣٧
أَمْ عِندَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَۣيْطِرُونَ ٣٧
أَمۡ
ﱬ
عِندَهُمۡ
ﱭ
خَزَآئِنُ
ﱮ
رَبِّكَ
ﱯ
أَمۡ
ﱰ
هُمُ
ﱱ
ٱلۡمُصَۜيۡطِرُونَ
ﱲ
٣٧
ﱳ
Неужели у них находятся сокровищницы твоего Господа? Или же они сами являются владыками?
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