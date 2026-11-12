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Tafsir Fathul Majid Тафсир: At-Tur Ая 36
At-Tur
36
52:36
ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ٣٦
أَمْ خَلَقُوا۟ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ ٣٦
أَمۡ
ﱣ
خَلَقُواْ
ﱤ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱥ
وَٱلۡأَرۡضَۚ
ﱦﱧ
بَل
ﱨ
لَّا
ﱩ
يُوقِنُونَ
ﱪ
٣٦
ﱫ
Или же это они сотворили небеса и землю? О нет! Просто они лишены убежденности.
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