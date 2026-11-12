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Tafsir Fathul Majid Тафсир: At-Tur Ая 29
At-Tur
29
52:29
فذكر فما انت بنعمت ربك بكاهن ولا مجنون ٢٩
فَذَكِّرْ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍۢ وَلَا مَجْنُونٍ ٢٩
فَذَكِّرۡ
ﳂ
فَمَآ
ﳃ
أَنتَ
ﳄ
بِنِعۡمَتِ
ﳅ
رَبِّكَ
ﳆ
بِكَاهِنٖ
ﳇ
وَلَا
ﳈ
مَجۡنُونٍ
ﳉ
٢٩
ﳊ
Напоминай же! По милости своего Господа ты не являешься ни прорицателем, ни одержимым.
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