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Tafsir Fathul Majid Тафсир: At-Tur Ая 27
At-Tur
27
52:27
فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ٢٧
فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ٢٧
فَمَنَّ
ﲰ
ٱللَّهُ
ﲱ
عَلَيۡنَا
ﲲ
وَوَقَىٰنَا
ﲳ
عَذَابَ
ﲴ
ٱلسَّمُومِ
ﲵ
٢٧
ﲶ
Аллах же оказал нам милость и уберег нас от мучений знойного ветра (или мучений в Аду).
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