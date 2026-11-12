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Tafsir Fathul Majid Тафсир: At-Tur Ая 20
At-Tur
20
52:20
متكيين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين ٢٠
مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ سُرُرٍۢ مَّصْفُوفَةٍۢ ۖ وَزَوَّجْنَـٰهُم بِحُورٍ عِينٍۢ ٢٠
مُتَّكِـِٔينَ
ﱬ
عَلَىٰ
ﱭ
سُرُرٖ
ﱮ
مَّصۡفُوفَةٖۖ
ﱯﱰ
وَزَوَّجۡنَٰهُم
ﱱ
بِحُورٍ
ﱲ
عِينٖ
ﱳ
٢٠
ﱴ
Они будут, прислонившись, возлежать на ложах, выстроенных в ряд, и Мы сочетаем их с черноокими, большеглазыми гуриями.
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