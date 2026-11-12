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Tafsir Fathul Majid Тафсир: At-Tur Ая 17
At-Tur
17
52:17
ان المتقين في جنات ونعيم ١٧
إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّـٰتٍۢ وَنَعِيمٍۢ ١٧
إِنَّ
ﱖ
ٱلۡمُتَّقِينَ
ﱗ
فِي
ﱘ
جَنَّٰتٖ
ﱙ
وَنَعِيمٖ
ﱚ
١٧
ﱛ
Воистину, богобоязненные пребудут в Райских садах и блаженстве.
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