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Tafsir Fathul Majid Тафсир: At-Tur Ая 15
At-Tur
15
52:15
افسحر هاذا ام انتم لا تبصرون ١٥
أَفَسِحْرٌ هَـٰذَآ أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ١٥
أَفَسِحۡرٌ
ﱁ
هَٰذَآ
ﱂ
أَمۡ
ﱃ
أَنتُمۡ
ﱄ
لَا
ﱅ
تُبۡصِرُونَ
ﱆ
١٥
ﱇ
Неужели это колдовство? Или же вы не видите?
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