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As-Saffat
9
37:9
دحورا ولهم عذاب واصب ٩
دُحُورًۭا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌۭ وَاصِبٌ ٩
ﱭﱮ
ﱯ
ﱰ
ﱱ
ﱲ
чтобы изгнать оттуда. Им уготованы вечные мучения.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
دُحُورًا
] تێكئهشكێندرێن و لهناوئهبرێن [
وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ (٩)
] وه له رۆژى قیامهتیش سزایهكی ههمیشهیی و بهئێش و ئازاریان بۆ ههیه.