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As-Saffat
9
37:9
دحورا ولهم عذاب واصب ٩
دُحُورًۭا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌۭ وَاصِبٌ ٩
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чтобы изгнать оттуда. Им уготованы вечные мучения.
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
kwa kuwafukuza ili wasipate kusikiliza. Na huko kwenye Nyumba ya Akhera watakuwa na adhabu ya daima yenye kuumiza.