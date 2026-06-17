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As-Saffat
4
37:4
ان الاهكم لواحد ٤
إِنَّ إِلَـٰهَكُمْ لَوَٰحِدٌۭ ٤
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Воистину, ваш Бог - Единственный.
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السعدي Al-Sa'di
فلما كانوا متألهين لربهم، ومتعبدين في خدمته، ولا يعصونه طرفة عين،
أقسم بهم على ألوهيته فقال:
{ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ }
ليس له شريك في الإلهية، فأخلصوا له الحب والخوف والرجاء، وسائر أنواع العبادة.