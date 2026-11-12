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Tafsir Fathul Majid Тафсир: As-Saffat Ая 182
As-Saffat
182
37:182
والحمد لله رب العالمين ١٨٢
وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٨٢
وَٱلۡحَمۡدُ
ﳔ
لِلَّهِ
ﳕ
رَبِّ
ﳖ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﳗ
١٨٢
ﳘ
Хвала Аллаху, Господу миров!
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