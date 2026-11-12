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Tafsir Fathul Majid Тафсир: As-Saffat Ая 175
As-Saffat
175
37:175
وابصرهم فسوف يبصرون ١٧٥
وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١٧٥
وَأَبۡصِرۡهُمۡ
ﲲ
فَسَوۡفَ
ﲳ
يُبۡصِرُونَ
ﲴ
١٧٥
ﲵ
Посмотри на них, и скоро они увидят.
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