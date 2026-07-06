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As-Saffat
172
37:172
انهم لهم المنصورون ١٧٢
إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ١٧٢
إِنَّهُمۡ
لَهُمُ
ٱلۡمَنصُورُونَ
١٧٢
Воистину, им будет оказана помощь.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (١٧٢)
] ئهمانن كه سهرئهكهون بهسهر دوژمنهكانیاندا وه زاڵ ئهبن.