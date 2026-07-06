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As-Saffat
170
37:170
فكفروا به فسوف يعلمون ١٧٠
فَكَفَرُوا۟ بِهِۦ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٧٠
فَكَفَرُواْ
بِهِۦۖ
فَسَوۡفَ
يَعۡلَمُونَ
١٧٠
Они не уверовали в него, и скоро они узнают.
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
( فكفروا به )
أي : فلما أتاهم ذلك الكتاب كفروا به ، )
( فسوف يعلمون )
هذا تهديد لهم .