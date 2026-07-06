Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
As-Saffat
163
37:163
الا من هو صال الجحيم ١٦٣
إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ١٦٣
ﱳ
ﱴ
ﱵ
ﱶ
ﱷ
ﱸ
кроме тех, кому суждено сгореть в Аду.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ (١٦٣)
] تهنها مهگهر كهسێك خۆی بهردهوام بێ لهسهر كوفرو خۆی بیهوێ بچێته دۆزهخهوهو دۆزهخ ههڵبژێرێ.