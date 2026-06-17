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As-Saffat
16
37:16
ااذا متنا وكنا ترابا وعظاما اانا لمبعوثون ١٦
أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًۭا وَعِظَـٰمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ١٦
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Неужели мы будем воскрешены после того, как умрем и станем прахом и костями?
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Je, tunapokufa na tukawa ni mchanga na mifupa iliyochakaa, je sisi ni wenye kufufuliwa kutoka makaburini mwetu tukiwa hai?