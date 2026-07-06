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As-Saffat
159
37:159
سبحان الله عما يصفون ١٥٩
سُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٥٩
ﱠ
ﱡ
ﱢ
ﱣ
ﱤ
Аллах превыше того, что они приписывают Ему.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٥٩)
] پاك و مونهززههی بۆ خوای گهوره لهو وهسفانهی كه ئهوان ئهیدهنه پاڵ خوای گهوره كه خوای گهوره پاك و بێگهرده لهوهی كه خێزان یان منداڵی ههبێت.