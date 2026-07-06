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As-Saffat
157
37:157
فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين ١٥٧
فَأْتُوا۟ بِكِتَـٰبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ١٥٧
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Принесите же ваше Писание, если вы говорите правду.
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Al-Sa'di
Если человек делает заявления, которые не опираются на убедительные доказательства, то он либо сознательно говорит неправду, либо разглагольствует без всякого знания.