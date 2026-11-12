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Tafsir Fathul Majid Тафсир: As-Saffat Ая 154
As-Saffat
154
37:154
ما لكم كيف تحكمون ١٥٤
مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ١٥٤
مَا
ﱁ
لَكُمۡ
ﱂ
كَيۡفَ
ﱃ
تَحۡكُمُونَ
ﱄ
١٥٤
ﱅ
Что с вами? Как вы судите?
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