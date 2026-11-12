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Tafsir Fathul Majid Тафсир: As-Saffat Ая 152
As-Saffat
152
37:152
ولد الله وانهم لكاذبون ١٥٢
وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ ١٥٢
وَلَدَ
ﳈ
ٱللَّهُ
ﳉ
وَإِنَّهُمۡ
ﳊ
لَكَٰذِبُونَ
ﳋ
١٥٢
ﳌ
«Аллах родил». Воистину, они - лжецы.
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