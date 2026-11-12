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Tafsir Fathul Majid Тафсир: As-Saffat Ая 151
As-Saffat
151
37:151
الا انهم من افكهم ليقولون ١٥١
أَلَآ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ١٥١
أَلَآ
ﳂ
إِنَّهُم
ﳃ
مِّنۡ
ﳄ
إِفۡكِهِمۡ
ﳅ
لَيَقُولُونَ
ﳆ
١٥١
ﳇ
Воистину, по своей лживости они говорят:
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