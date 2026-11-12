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Tafsir Fathul Majid Тафсир: As-Saffat Ая 149
As-Saffat
149
37:149
فاستفتهم الربك البنات ولهم البنون ١٤٩
فَٱسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ١٤٩
فَٱسۡتَفۡتِهِمۡ
ﲵ
أَلِرَبِّكَ
ﲶ
ٱلۡبَنَاتُ
ﲷ
وَلَهُمُ
ﲸ
ٱلۡبَنُونَ
ﲹ
١٤٩
ﲺ
Спроси их, почему это у твоего Господа дочери, а у них - сыновья?
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