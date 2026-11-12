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Tafsir Fathul Majid Тафсир: As-Saffat Ая 148
As-Saffat
148
37:148
فامنوا فمتعناهم الى حين ١٤٨
فَـَٔامَنُوا۟ فَمَتَّعْنَـٰهُمْ إِلَىٰ حِينٍۢ ١٤٨
فَـَٔامَنُواْ
ﲰ
فَمَتَّعۡنَٰهُمۡ
ﲱ
إِلَىٰ
ﲲ
حِينٖ
ﲳ
١٤٨
ﲴ
Они уверовали, и Мы позволили им пользоваться благами до определенного времени.
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