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Tafsir Fathul Majid Тафсир: As-Saffat Ая 147
As-Saffat
147
37:147
وارسلناه الى ماية الف او يزيدون ١٤٧
وَأَرْسَلْنَـٰهُ إِلَىٰ مِا۟ئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ١٤٧
وَأَرۡسَلۡنَٰهُ
ﲩ
إِلَىٰ
ﲪ
مِاْئَةِ
ﲫ
أَلۡفٍ
ﲬ
أَوۡ
ﲭ
يَزِيدُونَ
ﲮ
١٤٧
ﲯ
Мы отправили его к ста тысячам или даже больше того.
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