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Tafsir Fathul Majid Тафсир: As-Saffat Ая 146
As-Saffat
146
37:146
وانبتنا عليه شجرة من يقطين ١٤٦
وَأَنۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةًۭ مِّن يَقْطِينٍۢ ١٤٦
وَأَنۢبَتۡنَا
ﲣ
عَلَيۡهِ
ﲤ
شَجَرَةٗ
ﲥ
مِّن
ﲦ
يَقۡطِينٖ
ﲧ
١٤٦
ﲨ
Мы взрастили над ним (или возле него) тыкву.
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