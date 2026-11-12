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Tafsir Fathul Majid Тафсир: As-Saffat Ая 145
As-Saffat
145
37:145
۞ فنبذناه بالعراء وهو سقيم ١٤٥
۞ فَنَبَذْنَـٰهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌۭ ١٤٥
۞ فَنَبَذۡنَٰهُ
ﲝ ﲞ
بِٱلۡعَرَآءِ
ﲟ
وَهُوَ
ﲠ
سَقِيمٞ
ﲡ
١٤٥
ﲢ
Мы выбросили его на открытую местность, и он был болен.
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