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Tafsir Fathul Majid Тафсир: As-Saffat Ая 142
As-Saffat
142
37:142
فالتقمه الحوت وهو مليم ١٤٢
فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌۭ ١٤٢
فَٱلۡتَقَمَهُ
ﲋ
ٱلۡحُوتُ
ﲌ
وَهُوَ
ﲍ
مُلِيمٞ
ﲎ
١٤٢
ﲏ
Его проглотила рыба, когда он был достоин порицания.
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