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Tafsir Fathul Majid Тафсир: As-Saffat Ая 141
As-Saffat
141
37:141
فساهم فكان من المدحضين ١٤١
فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ١٤١
فَسَاهَمَ
ﲆ
فَكَانَ
ﲇ
مِنَ
ﲈ
ٱلۡمُدۡحَضِينَ
ﲉ
١٤١
ﲊ
Он бросил жребий вместе с другими и оказался проигравшим.
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