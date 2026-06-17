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As-Saffat
14
37:14
واذا راوا اية يستسخرون ١٤
وَإِذَا رَأَوْا۟ ءَايَةًۭ يَسْتَسْخِرُونَ ١٤
ﲒ
ﲓ
ﲔ
ﲕ
ﲖ
Когда же они видят знамение, то высмеивают его.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
ومن العجب أيضا أنهم إذا أقيمت عليهم الأدلة، وذكروا الآيات التي يخضع لهل فحول الرجال وألباب الألباء، يسخرون منها ويعجبون.