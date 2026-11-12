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Tafsir Fathul Majid Тафсир: As-Saffat Ая 137
As-Saffat
137
37:137
وانكم لتمرون عليهم مصبحين ١٣٧
وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ١٣٧
وَإِنَّكُمۡ
ﱱ
لَتَمُرُّونَ
ﱲ
عَلَيۡهِم
ﱳ
مُّصۡبِحِينَ
ﱴ
١٣٧
ﱵ
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