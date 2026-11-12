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Tafsir Fathul Majid Тафсир: As-Saffat Ая 136
As-Saffat
136
37:136
ثم دمرنا الاخرين ١٣٦
ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْـَٔاخَرِينَ ١٣٦
ثُمَّ
ﱭ
دَمَّرۡنَا
ﱮ
ٱلۡأٓخَرِينَ
ﱯ
١٣٦
ﱰ
Затем Мы уничтожили всех остальных.
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