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Tafsir Fathul Majid Тафсир: As-Saffat Ая 133
As-Saffat
133
37:133
وان لوطا لمن المرسلين ١٣٣
وَإِنَّ لُوطًۭا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٣٣
وَإِنَّ
ﱞ
لُوطٗا
ﱟ
لَّمِنَ
ﱠ
ٱلۡمُرۡسَلِينَ
ﱡ
١٣٣
ﱢ
Лут (Лот) также был одним из посланников.
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