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Tafsir Fathul Majid Тафсир: As-Saffat Ая 132
As-Saffat
132
37:132
انه من عبادنا المومنين ١٣٢
إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٣٢
إِنَّهُۥ
ﱙ
مِنۡ
ﱚ
عِبَادِنَا
ﱛ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﱜ
١٣٢
ﱝ
Воистину, он - один из Наших верующих рабов.
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