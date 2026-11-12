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Tafsir Fathul Majid Тафсир: As-Saffat Ая 129
As-Saffat
129
37:129
وتركنا عليه في الاخرين ١٢٩
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى ٱلْـَٔاخِرِينَ ١٢٩
وَتَرَكۡنَا
ﱊ
عَلَيۡهِ
ﱋ
فِي
ﱌ
ٱلۡأٓخِرِينَ
ﱍ
١٢٩
ﱎ
Мы оставили о нем в последующих поколениях добрую молву.
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