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Tafsir Fathul Majid Тафсир: As-Saffat Ая 128
As-Saffat
128
37:128
الا عباد الله المخلصين ١٢٨
إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٢٨
إِلَّا
ﱅ
عِبَادَ
ﱆ
ٱللَّهِ
ﱇ
ٱلۡمُخۡلَصِينَ
ﱈ
١٢٨
ﱉ
кроме избранных (или искренних) рабов Аллаха.
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